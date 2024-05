Istat - occupati a marzo ’24 +425mila 1,8% vs marzo ’2 - +70mila vs febbraio ’24 +0, -%, disoccupazione -53mila vs febbraio ’24 -2,8%

Il dato Istat riguarda uomini e donne, dipendenti e autonomi e per tutte le classi d'età salvo la fascia dei 35-49enni che registrano un calo Continua a leggere>>

“Ubi maior, minor cessat” recita un famoso brocardo latino. Già qualche settimana orsono si era analizzata la situazione legata al calendario Superbike , letteralmente sacrificato soprattutto nei confronti della MotoGP. Gli eventi si sono poi sviluppati in maniera sorprendente, ovvero con ... Continua a leggere>>

Ci sarà anche Sommer lunedì in Inter-Empoli: torna titolare. Ma questo non riduce l’emergenza: da inizio febbraio sono ben dieci gli infortuni che ha dovuto fronteggiare Inzaghi. RECUPERATO – Yann Sommer è a disposizione per Inter-Empoli. Il portiere ha recuperato dalla distorsione alla caviglia ... Continua a leggere>>