Opposizioni all' attacco - governo taglia decontribuzione sud

(Di venerdì 3 maggio 2024)all'dopo le indiscrezioni di stampa a proposito delle intenzioni deldi cancellare la misura dellaal Sud. "Quello di Giorgia Meloni - dice il senatore e vicepresidente del M5S Mario Turco - è unnemico del Mezzogiorno. Dopo l'Autonomia differenziata, una follia pura, ora l'esecutivo ha deciso di cancellare laSud introdotta dal Conte II con la legge di Bilancio 2021". "IlMeloni sta cedendo ogni giorno il passo alla Lega - sottolinea il Dem Arturo Scotto - a partire dalla bullizzazione nei confronti del Mezzogiorno". "Ilfa cassa sul Mezzogiorno, probabilmente per rifinanziare il taglio del cuneo fiscale", dice Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella ...

Dopo l’incontro di ieri, mercoledì 10 aprile, con le parti sociali, la maggioranza ha deciso di rivedere le norme per la Sicurezza dei luoghi di lavoro messe a punto dalla ministra Marina Calderone all’indomani delle morti nel cantiere Esselunga di Firenze, il 16 febbraio scorso. Effetto ... Continua a leggere>>

cala la fiducia nel governo ma le opposizioni non sono ancora viste come un'alternativa credibile. Si potrebbe riassumere così l'ultima rilevazione pubblicata dall'Istituto Ixè a due mesi dalle elezioni europee di giugno. Il partito della premier resta saldamente al comando, ma si ferma al 26,6... Continua a leggere>>

Il testo che ha suscitato l'ira delle opposizioni , a prima firma di Lorenzo Malagola di FdI, è passato in commissione bilancio ed è stato stigmatizzato: il coinvolgimento delle "associazioni pro-life" nei consultori "rappresenta l'ennesima offesa ai diritti della donna e alla sua ... Continua a leggere>>

Cittadinanza, la sfida in Parlamento «Ecco da dove possiamo ripartire» - Si riaccende, anche grazie alla campagna di Avvenire, il confronto politico sulla riforma dei criteri per diventare cittadini italiani. Le opposizioni in pressing, ma la maggioranza è ancora fredda. Continua a leggere>>

Carcere per i giornalisti, Meloni cancella la stretta: “Prima la cyber security” - Un emendamento che il governo vuole rendere inammissibile e la maggioranza ... in uno spirito unitario, anche con le opposizioni, che Mantovano si augura venga preservato fino alla fine. Per Meloni un ... Continua a leggere>>

AUTONOMIA DIFFERENZIATA: ORLANDO, “LO STRANO CASO DELLA GHIGLIOTTINA USATA IN COMMISSIONE” - L’AQUILA – “La ghigliottina, per regolamento è, o meglio dovrebbe essere riservata esclusivamente alle leggi di conversione dei decreti legge presentati dal governo per evitarne la decadenza, mentre i ... Continua a leggere>>