Borsa | l' Europa su con Wall Street - le banche frenano Milano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Borse europee ben impostate in scia all'avvio arrembante di, messa di buon umore dai dati che evidenziano un indebolimento del mercato del lavoro americano e lasciano sperare in un taglio dei tassi da parte della Fed già a settembre. Parigi avanza dello 0,8%, Francoforte dello 0,7% e Londra dello 0,5% mentre a New York il Dow Jones sale dell'1,5%, l'S&P 500 dell'1,3% e il Nasdaq del 2%.si muove in controtendenza, ma il calo dello 0,1% del Ftse Mib è tutto da imputare alle vendite sulle, su cui, dopo settimane di rialzi, le aspettative di un anticipo del taglio dei tassi spingono ai realizzi. Corrono anche i bond, i cui rendimenti sono in deciso calo. I Treasury americani arretrano di 8 punti base mentre i Btp di 6 punti, con il decennale italiano al 3,79% e lo spread con il Bund poco mosso ...

Si confermano contrastate le principali borse europee mentre gli indici Usa navigano in territorio positivo, assorbita le decisione della Fed di non tagliare i tassi. La migliore è Londra (+0,48%), Madrid guadagna lo 0,2%, mentre riducono il rialzo Francoforte (+0,08%) e Milano (+0,13%) e Parigi ... Continua a leggere>>

Powell esclude un nuovo rialzo dei tassi. Gli investitori guardano alle trimestrali e alle prossime mosse delle banche centrali. Petrolio e gas in rialzo, mentre lo Spread scende a 131 punti Continua a leggere>>

Cook: «Vendite torneranno a crescere grazie agli investimenti in funzionalità di intelligenza artificiale che saranno svelate nei prossimi mesi». E lancia un buyback azionario record. Continua a leggere>>

La diretta da wall street | Borse Usa in rialzo dopo i dati sul lavoro inferiori alle attese. Cinque titoli da monitorare - wall street apre la seduta in rialzo. Alle 15:30 il Dow Jones sale dell’1,2%, S&P 500 dell’1% e il Nasdaq dell’1,8%. Le borse Usa corrono per la seconda seduta di fila grazie ai nuovi dati ... Continua a leggere>>

Press Freedom Day, alla missione Usa all’Onu il caso del reporter Evan Gershkovich - di Stefano Vaccara NEW YORK (ITALPRESS) – L’Ambasciatrice degli Stati Uniti all’ONU Linda Thomas-Greenfield e il quotidiano “wall street Journal” hanno ... Continua a leggere>>

Ecco come Sony e Apollo vanno alla conquista di Paramount - L’offerta da 26 miliardi di dollari (24 miliardi di euro) in contati da Sony e Apollo fa schizzare Paramount Global a wall street. Il titolo di Paramount guadagna ora il 13% in Borsa ed è tra i ... Continua a leggere>>