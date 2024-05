Mappa del Long Covid nei bimbi - da irritabilità a fobie e attacchi di panico

Roma, 24 apr. (Adnkronos Salute) - Per il trattamento del Long Covid in Italia si riscontra "una certa eterogeneità" delle cure messe a disposizione dai 124 centri censiti. "Manca in alcuni casi un raccordo tra le strutture ospedaliere, i servizi territoriali e la medicina di base, e non mancano ... Continua a leggere>>