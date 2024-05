Bando Eco Innovazione 2024 - 10mila euro in palio per le imprese green

(Di venerdì 3 maggio 2024) Al via ilEco, il premio ideato per leche prevede un premio in denaro da 10 milaper ledelle province di Massa Carrara, Lucca e Pisa che si sono distinte per best practices in materia die sostenibilità ambientale e sociale. Si tratta di un’iniziativa lanciata dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per stimolare un dibattito circa la sostenibilità economica dei processi aziendali virtuosi.Eco, di cosa si tratta Possono partecipare alEcotutte le micro, piccole e medieche posseggano i seguenti requisiti: Essere attive e iscritte correttamente al Registro delle ...

Tarantini Time QuotidianoIn questi giorni, il tema degli incidenti sul lavoro è tornato preponderante per via degli ultimi episodi di cronaca che, tra l’altro, hanno colpito duramente la comunità di San Marzano di San Giuseppe, ma il bando presentato ieri dall’ Inail Puglia dimostra che ... Continua a leggere>>

Lavori di riqualificazione in centro, bando per contributi economici alle imprese di Piazza Boccaccio - Il Comune di Certaldo ha emanato un bando pubblico per l'assegnazione di contributi economici a fondo perduto alle imprese localizzate in Piazza Boccaccio, Via 2 Giugno e Borgo Garibaldi che hanno ... Continua a leggere>>

Balneari, la sentenza del Consiglio di Stato e le concessioni provvisorie in Calabria - Quindi con il dialogo speriamo di poter ottenere dei risultati che tutelino chi ha fatto investimenti, tutelino le nostre imprese da una concorrenza sleale ... e imposto la loro riassegnazione tramite ... Continua a leggere>>

Innovazione e Sostenibilità e le opportunità per le imprese pugliesi: se ne è discusso presso la CCIAA di Brindisi-Taranto - Si sono analizzate le opportunità legate ai bandi di finanziamento agevolato, volano di sviluppo per il tessuto imprenditoriale, in quanto garanzia di opportunità di investimento per le imprese locali ... Continua a leggere>>