Quante squadre italiane nelle coppe europee 2024 25? Dai 6 posti in Champions all’utopia delle 10 qualificate – Tutti i possibili scenari

L’Italia ha fatto cinque, ma può fare sei e centrare il jackpot Champions League . Dopo il passaggio del turno di Roma e Atalanta in semifinale di Europa League e della Fiorentina in semifinale di Conference League , L’Italia è aritmeticamente certa di finire tra le prime due nazioni del ranking ... Continua a leggere>>

Si avvicina la prima edizione col nuovo format della Champions League, che nella stagione 2023/2024 abolisce la fase a gironi per come la conosciamo fin qui e proporrà un girone unico con le squadre divise per fasce e con otto sfide secche in base alla posizione nel ranking. Andiamo a scoprire ... Continua a leggere>>