The Beekeeper - recensione no spoiler dell’action-movie con Jason Statham

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 3 maggio 2024) Adam Clay, all’apparenza un tranquillo apicoltore, ha ottenuto ospitalità insieme ai suoi alveari nella fattoria di proprietà di Eloise Parker, un’insegnante in pensione. La donna un giorno cade vittima di una truffa informatica e perde tutti i suoi averi, una cifra di due milioni di dollari molti dei quali in un fondo di beneficenza. Colta dalla vergogna e dalla disperazione, Eloise decide di togliersi la vita. A scoprire l’avvenuto suicidio è proprio Adam, arrivato poco prima della figlia della vittima sul luogo del decesso e ritenuto ingiustamente sospettato dell’ipotetico delitto. Le indagini fanno comunque chiarezza e Adam può agire così da uomo libero per dare la caccia ai responsabili della truffa: non è infatti colui che tutti credono, ma un agente segreto appartenente ad un team di forze speciali, ora pronto a tutto pur di fare giustizia in nome della sua amica e di tutti gli ...