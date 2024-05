Orsacchiotti - stelline e cuoricini | la nuova maglia della Juventus imbarazza i tifosi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Ormai è prassi per le squadre di serie A presentare maglie nuove anche a stagione in corso, ed è esattamente ciò che ha fatto la. In realtà i, soprattutto quelli vecchi stampo e affezionati alla tradizione, mal digeriscono seconde e terze maglie indossate talvolta anche per le partite in casa che non hanno nulla a che vedere con i colori sociali dei rispettivi club. Oltre ai colori inoltre i design sono diventati decisamente estroversi ed eccessivamente fantasiosi, proprio come quello. Lache irrita i: “Fanno così dormire in campo da aver fatto un pigiama” La...