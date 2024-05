Sport e beneficenza - torna anche quest' anno la Da Porto a Porto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Prato, 3 maggio 2024 - Una manifestazione che nelle varie edizioni svoltesi dal 2018 in poi ha consentito di raccogliere complessivamente oltre 300mila euro, per una cifra devoluta all'Associazione Tumori Toscana nell'ottica dell'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici. E che è pronta are per la settima volta: l'edizione 2024 della “Da– ATTorno all'Argentario” si terrà il prossimo 5 agosto.i gli ultimi sviluppi dell'iniziativa ideata dal sessantatreenne pratese Lorenzo Massai, nuotatore della Poliiva Amatori Prato nonché consigliere dell'ATT. La nuotata disarà organizzata come di consueto dalla PaP insieme alle realtà associative ed istituzionali dell'Argentario. E come al solito, i nuotatori che ...