Visibilia | procura Milano chiede rinvio a giudizio per Santanchè per truffa Covid 2

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) - La richiesta diper l'ipotesi diai danni dell'Inps - in relazione a presunte irregolarità nell'uso della cassa integrazione in deroga- riguarda oltre alla ministra, anche il compagno dell'esponente di FdI Dimitri Kunz D'Asburgo e Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo, mentre le due società sonoEditore spa eConcessionaria srl. Nell'indagine, coordinata dallatrice aggiunta diLaura Pedio e dai pm Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, risultano coinvolti 13 dipendenti delle due società indagate, che sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore senza saperlo - e quindi continuando a lavorare - causando un ...

La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e altre due persone, tra cui Dimitri Kunz, compagno della ministra del Turismo, e per due società coinvolte nel Caso Visibilia , in relazione alla presunta frode aggravata ai danni dell'Inps per la gestione della cassa ... Continua a leggere>>

Truffa ai danni dell'Inps, la Procura chiede il rinvio a giudizio per Santanchè e il compagno - La Procura di Milano ha richiesto in data odierna il rinvio a giudizio del Ministro Daniela Santanchè e di altre persone, nonché delle società Visibilia Editore S.P.A. e Visibilia Concessionaria S.R.L ... Continua a leggere>>

“Danke schön, Marco”. Reus lascia il Borussia Dortmund al termine della stagione: è la fine di un’era - Questo, il comunicato dei gialloneri: “Il Borussia Dortmund e il suo storico capitano Marco Reus hanno concordato di comune accordo di non prolungare il contratto, che scade a fine stagione”. Continua a leggere>>

Procura Milano chiede processo per Santanchè per truffa - (ANSA) - MILANO, 03 MAG - La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè e per altre due persone, tra cui il compagno della ministra Dimitri Kunz, e per due società nel ... Continua a leggere>>