Fiumicino ricorda Giovan Battista Grassi

Fiumicino , 16 aprile 2024 – Giovani musicisti insieme agli alunni del corso a indirizzo musicale dell’I.C. “ Porto Romano ” per suonare insieme. Presente e futuro nella formazione del musicista. Intense interpretazioni solistiche, cameristiche e orchestrali in un crescendo che vede la formazione dei ... Continua a leggere>>

Fiumicino, 27 marzo 2024 – “Un orgoglio per il Comune e un vanto per tutta la comunità: vogliamo congratularci con Alessio Pollice, giovane imprenditore di Fiumicino e per il suo duro lavoro che lo ha portato a raggiungere ottimi risultati”. Lo dichiarano in una nota stampa Raffaello Biselli, ... Continua a leggere>>