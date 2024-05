Udinese-Napoli - tre assenti per la gara di lunedì | il report

(Di venerdì 3 maggio 2024)sera si accenderanno i riflettori del Bluenergy Stadium per. Gli azzurri si avvicinano al match con ben tre defezioni per mister Calzona. Dopo il pareggio contro la Roma, per ilè tempo di preparare la sfida contro l’, valida per la 35ª giornata di Serie A. Gli azzurri proseguono il loro lavoro a Castel Volturno in vista del prossimo impegno di campionato, con mister Calzona che guida la squadra. Alcuni azzurri sono stati alle prese con diversi acciacchi dopo lacontro i giallorossi, e le loro condizioni sono tenute sotto controllo giorno dopo giorno. Per ilsi prospettano trein vista dellacontro l’, ...

Calzona non dirige tutto l'allenamento per febbre ma Osimhen e Kvaratskhelia tornano in gruppo: al top per l'Udinese - Il Napoli lunedì sera giocherà ad Udine ... I due stanno seguendo un programma di lavoro per arrivare in condizioni brillanti alla partita contro l’Udinese di Fabio Cannavaro, la prima tappa delle ... Continua a leggere>>

Fedele: "De Laurentiis ha mancato di rispetto alla Juve. Papà non vedrà udinese-napoli" - per parlare dell'attualità di casa Napoli: "Quella di lunedì è una partita importante per l’Udinese che deve salvarsi. Non mi piace tanto vedere un’immagine della famiglia Cannavaro contro il Napoli ... Continua a leggere>>

I consigli del fantacalcio: chi schierare e chi evitare nella 35ª giornata di Serie A - A chiudere Salernitana-Atalanta e udinese-napoli, fissate nella giornata di lunedì. Chi schierare: Sportiello è stato protagonista nel big match contro la Juventus e potrebbe confermarsi anche nella ... Continua a leggere>>