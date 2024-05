Caso Visibilia - la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Daniela Santanchè

Il Consiglio di stato chiude una volta per tutte la partita, aperta ormai da due anni, sulla nomina di Marcello Viola a procura tore capo di Milano . Il ricorso presentato dall’aggiunto […] The post Finisce la guerra della procura di Milano : il Consiglio di stato dà ragione a Viola first appeared on ... Continua a leggere>>

Santanché, i magistrati di milano chiedono il processo per truffa sulla cassa integrazione Covid - La procura di milano chiede di processare Daniela Santanché. I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo e per altre due persone, tra cui il compagno di Santanché Dimitri Kunz, ... Continua a leggere>>

