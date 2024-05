Arera - ad aprile gas a 100,54 cent al metro cubo in tutela

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Per il mese di2024, il prezzo di riferimento del gas per il cliente vulnerabile è pari a 100,54esimi di euro per(-0,9% su marzo), tasse incluse. Lo comunica l'. Il calo è dovuto alla riduzione dal 1/o2024 della componente a copertura dei rischi di approvvigionamento, della componente di commercializzazione al dettaglio e della componente di trasporto, che compensano l'aumento del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento. Per il mese di, che ha visto le quotazioni all'ingrosso salire rispetto a quelle registrate a marzo, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio didella vulnerabilità è pari a 0,326265 euro per...