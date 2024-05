Lollobrigida - bando promozione export vino stanzia 22 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Con largo anticipo rispetto agli anni precedenti è stato presentato oggi alle associazioni di settore il nuovo avviso Ocmsui mercati dei paesi terzi". Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, mette a disposizione degli operatori 22di euro a cui vanno aggiunti 71di euro per bandi regionali e multiregionali per un investimento complessivo che supera i 90di euro. "L'avevamo detto e l'abbiamo fatto anche prima del previsto. All'inizio ci siamo trovati davanti a meccanismi farraginosi che occorreva sistemare, ma adesso abbiamo ben chiaro come procedere e ci stiamo muovendo per una più grande valorizzazione dell'del", ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e ...