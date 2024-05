Mosca nega il coinvolgimento nei cyberattacchi in Germania

(Di venerdì 3 maggio 2024) La Russia ha respinto come "infondate" le accuse del governo tedesco secondo cui un gruppo di hacker controllati daavrebbe effettuato di recente una campagna di attacchi informatici in. L'incaricato d'affari dell'ambasciata russa a Berlino "ha respinto le accuse didelle strutture statali russe in questa vicenda, e nelle attività del gruppo APT 28 in generale", perché si tratta di accuse "infondate e senza prove", ha affermato la missione diplomatica russa insu Telegram.

