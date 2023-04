Ultime Notizie – “Piano elaborato frettolosamente da Conte II” (Di domenica 2 aprile 2023) “Sul Pnrr purtroppo l’attuale governo si è trovato a dover risistemare molte cose che non vanno perché il Piano è stato fatto in modo troppo frettoloso dal governo Conte II“. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Giovanbattista Fazzolari ospite del ‘Caffe della domenica’ di Maria Latella su Radio 24. “Che ci siano delle criticità noi lo abbiamo sempre evidenziato, noi di FdI ci siamo astenuti dal votarlo in Parlamento e lo rivendichiamo anche perché il Pnrr è stato portato in Aula con meno di 24 ore di anticipo rispetto a quando il Parlamento lo ha dovuto votare”, ha spiegato Fazzolari. Per quanto riguarda il confronto con Bruxelles, “la Commissione ha chiesto maggiori dettagli su alcuni degli obiettivi dichiarati come raggiunti dal precedente governo. Lo faremo, lo specificheremo meglio” ha aggiunto, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) “Sul Pnrr purtroppo l’attuale governo si è trovato a dover risistemare molte cose che non vanno perché ilè stato fatto in modo troppo frettoloso dal governoII“. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Giovanbattista Fazzolari ospite del ‘Caffe della domenica’ di Maria Latella su Radio 24. “Che ci siano delle criticità noi lo abbiamo sempre evidenziato, noi di FdI ci siamo astenuti dal votarlo in Parlamento e lo rivendichiamo anche perché il Pnrr è stato portato in Aula con meno di 24 ore di anticipo rispetto a quando il Parlamento lo ha dovuto votare”, ha spiegato Fazzolari. Per quanto riguarda il confronto con Bruxelles, “la Commissione ha chiesto maggiori dettagli su alcuni degli obiettivi dichiarati come raggiunti dal precedente governo. Lo faremo, lo specificheremo meglio” ha aggiunto, ...

