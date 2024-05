Cosa è successo a Damiano Caruso al Giro d’Italia e come sta | le condizioni dopo la caduta

(Di giovedì 9 maggio 2024)è caduto nel corso della sesta tappa del2024. Il siciliano è scivolato a terra poco prima dell’ingresso nel terzo e ultimo tratto di sterrato, ovvero quando mancavano circa diciotto chilometri al traguardo di Rapolano Terme. Il 36enne, secondo nella Corsa Rosa del 2021, stava pedalando in seno al ristretto gruppo dei migliori quando è purtroppo incappato in questo incidente di percorso. L’alfiere della Bahrain-Victorious è rimasto a terra dolorante, salvo poi rialzarsialcuni istanti. Il ragusano è poi rimontato in bicicletta ed è giunto all’arrivo con un ritardo di 15’45” dal vincitore (il fuggitivo spagnolo Pelayo Sanchez), insieme a Giulio Pellizzari e agli sloveni Domen Novak e Jan Tratnik.è così uscito ...

