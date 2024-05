Israele-Hamas - negoziato in stallo Da Biden stop alle armi a Tel Avi - Netanyahu | avanti anche da soli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) La delegazione die la squadra diri dilasciano Il Cairo. I primi, annunciando l’«adesione alla proposta dei mediatori». I secondi, dopo aver incassato la decisione degli Usa di bloccare la fornitura diper l’attacco a Rafah. Convinti, come ha detto a Sky News una fonte vicina al leader israeliano, che la minaccia americana di sospendere l’approvvigionamento di armamenti, «praticamente seppellisce un accordo sugli ostaggi a questo punto»… Nulla di fatto, comunque. Ancora una volta gli sforzi profusi alla ricerca di una mediazione per ottenere il rilascio degli ostaggi in cambio di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e della liberazione di detenuti palestinesi, al momento vanno a vuoto. E non sarebbe neppure stata fissata una data per il loro ritorno nella ...