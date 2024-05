Beatificazione don Giussani - via alla Fase testimoniale in Sant’Ambrogio

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nella solennità dell'Ascensione, oggi pomeriggio in una basilica di Sant'Ambrogio gremita, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, ha aperto la prima sessione pubblica dellaper la causa die di canonizzazione di don Luigi. Avviato nel febbraio 2012, il processo (o Inchiesta diocesana) in vista dellae canonizzazione di mons. Luigi, nato a Desio il 15 ottobre 1922 e morto a Milano il 22 febbraio 2005, fondatore del movimento di Comunione e liberazione, ha previsto anzitutto la cosiddettadocumentale. Essendo questaormai quasi terminata, l'arcivescovo Delpini ha deciso di dare iniziosecondadell'Inchiesta canonica, detta ...

Giovedì 9 maggio, alle ore 17, nella basilica di Sant’Ambrogio, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, terrà la prima sessione pubblica della fase testimoniale per la causa ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Beatificazione Don Luigi Giussani, diretta video 9 maggio 2024/ In Sant’Ambrogio si apre la Fase Testimoniale - beatificazione Don Luigi Giussani, diretta video 9 maggio 2024/ In Sant’Ambrogio si apre la fase Testimoniale - beatificazione Don Luigi Giussani oggi 9 maggio 2014 in Sant'Ambrogio a Milano la celebrazione per l'inizio della fase Testimoniale: diretta video streaming ...

Si apre a Milano la fase testimoniale della causa di beatificazione di don Luigi Giussani - Si apre a Milano la fase testimoniale della causa di beatificazione di don Luigi Giussani - Mario Delpini, aprirà, durante la celebrazione dei vesperi dell’Ascensione, la prima sessione pubblica della fase testimoniale per la causa di beatificazione e di canonizzazione del Servo di Dio don ...

Chiusa l’inchiesta diocesana su Nino Baglieri, si aprirà ora la fase romana - Chiusa l’inchiesta diocesana su Nino Baglieri, si aprirà ora la fase romana - Con una solenne celebrazione all’interno della splendida Chiesa Madre di San Pietro di Modica, si è conclusa l’inchiesta diocesana sul Servo di Dio, Nino ...