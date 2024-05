Usa, invasione Rafah non assicura durevole sconfitta Hamas - Usa, invasione rafah non assicura durevole sconfitta Hamas - L'amministrazione Biden "condivide l'obiettivo di una durevole sconfitta di Hamas ma entrare a rafah non lo garantisce": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. ( ...

Un’offensiva terrestre di Israele su Rafah avrà conseguenze umanitarie catastrofiche - Un’offensiva terrestre di Israele su rafah avrà conseguenze umanitarie catastrofiche - rafah, nessuno dica “non sapevamo”. Nessuno potrà giustificarsi a posteriori quando Israele affonderà il colpo in quell’angolo della Striscia dove sono ammassate 1,2 milioni di palestinesi, in grande ...

UNICEF/Gaza: non c’è un posto sicuro per i 600.000 bambini di Rafah - UNICEF/Gaza: non c’è un posto sicuro per i 600.000 bambini di rafah - Con l’aggravarsi della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, l’UNICEF avverte che un assedio militare e un’incursione a rafah comporterebbero rischi catastrofici per i 600.000 bambini che ...