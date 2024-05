Genova - i pm valutano di sentire Bucci Toti al sindaco | Aponte il su - Spinelli il s -o, a noi non danno un c…? E lui | Sono come i maiali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dall'”assalto alla diligenza” al “cibo per i”. È questa l’idea che il presidente della Regione Giovannie ildiMarcosifatti della gestione del porto. Immagini che emergono da un dialogo intercettato alla fine del 2021: è il 17 dicembre epassate appena 24 ore dalla sua visita a casa dell’imprenditore Aldo, quando il governarore Giovannialza il telefono per chiamare Paolo Emilio Signorini, il presidente dell’Autorità portuale, per aggiornarlo sull’incontro in questione.gli ha chiesto di sbloccare la questione dei diecimila metri quadri dell’area Enel e ha aggiunto un ulteriore richiesta, quella di procedere con il tombamento di Calata Concenter. Il ...