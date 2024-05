Intervista – Giorgia Pedone | Contenta del mio match La wild card agli Internazionali un premio - ora lavoro per la Top 200

(Di giovedì 9 maggio 2024) Rivelazione del movimento giovanile azzurro al femminile,ha esordito al Foro Italico in occasione degliBNL d’Italia 2004. La diciannovenne di Palermo, numero 270 WTA, ha meritatamente ottenuto unaper il tabellone principale. Su Campo 2si è arresa alla slovacca Rebecca Sramkova per 6-4 6-1. Pregi e difetti sono emersi nel corso della sfida, l’allieva di Omar Giacalone ha però le idee chiare sulche dovrà intraprendere. Dopo ilha parlato ai microfoni di Sportface Per te era l’esordio al Foro Italico. Che giornata è stata? “Inizialmente ero molto tesa, ma allo stesso tempo emozionata per questa esperienza. In generale sono abbastanzadella ...

