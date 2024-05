Ponte Messina | Bonelli - ' sospensione conferma progetto vecchio di 15 anni'

(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “La richiesta didi 120 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa da parte della società Stretto diquello che diciamo da tempo: questoè lo stesso di 15fa, con tutti i problemi e le mancanze che ha sempre avuto. Il fatto che i nodi stiano venendo al pettine è un chiaro segno che c'è qualcosa che non va. Stiamo assistendo a una situazione in cui c'è chi gioca con soldi degli italiani e viene ingannato tutto il sud. Sono 14 miliardi di euro che verranno sottratti a opere ben più necessarie, con unche è stato messo in piedi con una gara pubblica di quasi 20fa. È inaccettabile che si continui a portare avanti un'opera del genere, senza alcun principio di ...

