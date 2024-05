(Di giovedì 9 maggio 2024) "Auguro la stessa possibilità di avere in Europa il rispetto che la nostra storia merita”. “1988-, l’a Francoforte: radici e futuro”. Questo il titolo del panel organizzato a SalTo daOspite d’OnoreFiera del Libro di Francoforte. Un confronto tra passato e futuro sulla scia delle ‘Radici nel futuro’ scelte come

Italia alla Buchmesse 2024, Mazza: "Il nostro fascino sarà ancora più forte" - italia alla buchmesse 2024, Mazza: "Il nostro fascino sarà ancora più forte" - Roma, 9 mag. (Adnkronos) - '1988-2024, l’italia a Francoforte: radici e futuro'. Questo il titolo del panel organizzato a SalTo da italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024. Un co ...

Superbonus, Giorgetti: “Crediti spalmati su 10 anni per ridurre il deficit/pil di 2,4 miliardi”. L’obbligo sarà in parte retroattivo - Superbonus, Giorgetti: “Crediti spalmati su 10 anni per ridurre il deficit/pil di 2,4 miliardi”. L’obbligo sarà in parte retroattivo - Il giorno dopo l’annuncio che spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni diventerà obbligatorio iniziano a delinearsi i contorni della decisione del governo. Il sottosegretario dell’Economia Federic ...

Italia alla Buchmesse 2024 Stefano Rolando, 'auspico lo stesso successo di allora' - italia alla buchmesse 2024 Stefano Rolando, 'auspico lo stesso successo di allora' - “1988-2024, l’italia a Francoforte: radici e futuro”. Questo il titolo del panel organizzato a SalTo da italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024. Un confronto tra passato e ...