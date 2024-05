La Pupa e il Secchione | le anticipazioni dell’ultimo appuntamento

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) che andrà in onda venerdì 10 maggio Gran finale per “Lae il”. Venerdì 10 maggio in prima serata su Italia 1, andrà in onda l’ultimocon il reality comedy prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Enrico Papi. In giuria, Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo. Il programma mette a confronto, sempre in chiave ironica, due mondi apparentemente agli antipodi: quello delle pupe, dedite alla bellezza, alla moda, al fitness, alla vita mondana, e quello dei secchioni, dediti allo studio, ai libri e alle passioni più nerd, come i videogiochi e la tecnologia. Leggi anche –> Greta Rossetti è in dolce attesa? L‘influencer interviene Sono quattro le coppie arrivate all’finale: Anastasia e Gorrino, Annalisa e Finucci, Camilla e Valenza, Federica e Candido. Nel corso della ...