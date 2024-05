Quali effetti avrà la vittoria dei nazionalisti in Macedonia del Nord

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ladeialle elezioni delladelpotrebbe mettere in discussione gli accordi di Prespa? È tensione dopo i risultati deidel Partito Democratico per l’Unità Nazionale Macedone (Vmro), che suscita preoccupazione per l’impatto sui rapporti di Skopje con Bruxelles, Sofia e Atene. Ihanno ottenuto il 42% dei voti contro il 14% dei socialdemocratici di centrosinistra al potere (Sdsm), spingendo il loro leader Dimitar Kovacevski ad ammettere la sconfitta, mentre è stata eletta il primo capo di Stato donna, Gordana Siljanovska-Davkova. Il leader deiHristijan Mickovski ha rifiutato di riconoscere il nuovo nome del Paese e lo storico accordo con la Grecia del 2018, che ha aggiunto “” ...

In Macedonia del Nord i nazionalisti si prendono tutto. E il percorso di adesione Ue è ancora più scivoloso - In Macedonia del Nord i nazionalisti si prendono tutto. E il percorso di adesione Ue è ancora più scivoloso - Bruxelles - È una vittoria schiacciante, senza appello e su due fronti. I nazionalisti in Macedonia del Nord hanno trionfato ...

I nazionalisti vincono le elezioni in Macedonia del Nord - I nazionalisti vincono le elezioni in Macedonia del Nord - L’Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm, al governo) ha ammesso la sconfitta nel secondo turno delle elezioni presidenziali e nelle elezioni legislative dell’8 maggio in Macedonia del Nord. Legg ...

La parata a Mosca, Putin indossa i panni dell’attore perfetto e celebra la vittoria sul nazismo - La parata a Mosca, Putin indossa i panni dell’attore perfetto e celebra la vittoria sul nazismo - Oggi la Russia celebra il Giorno della vittoria, la commemorazione della sconfitta della Germania nazista nel 1945: un culto nazionalista fondato negli anni ’70 dal leader sovietico Leonid Breznev che ...