Valditara solidale al ministro Roccella sulle contestazioni

Charles Darwin, ne l’Origine delle Specie, scrive: “Nessun paese può essere nominato in cui tutti gli abitanti nativi siano ora così perfettamente adattati l’uno all’altro e alle condizioni fisiche in cui vivono, che nessuno di loro potrebbe essere ...

Salone del libro di Torino al via: c’è anche Superabile Inail - Salone del libro di Torino al via: c’è anche Superabile Inail - valditara: “LIBRO STRUMENTO ESSENZIALE PER FORMAZIONE GIOVANI” “Ritengo che il libro sia uno strumento essenziale per la formazione dei giovani – ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, ...

Inaugurato anche lo stand della Polizia di Stato al XXXVI Salone del libro di Torino - Inaugurato anche lo stand della Polizia di Stato al XXXVI Salone del libro di Torino - Oggi, allo stand V194 del Padiglione Oval, che ha ricevuto la visita del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe valditara e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oltre alle molteplici ...

Perché studiare i dinosauri è molto importante per comprendere il mondo in cui viviamo - Perché studiare i dinosauri è molto importante per comprendere il mondo in cui viviamo - "I dinosauri sono estinti, dunque a cosa serve studiarli in terza elementare" Questa è la dichiarazione shock del ministro dell'Istruzione Giuseppe valditara che ha provocato le proteste e lo sdegno ...