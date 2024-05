Chiara Ferragni attrice? Gli opinionisti di Pomeriggio 5 stupiscono

(Di giovedì 9 maggio 2024)? Il gossip è nell’aria da giorni e gli ultimi rumor la vorrebbero vedere recitare nel film Maserati – A Racing Life, una produzione americana sulla storia della casa automobilistica. Il produttore della pellicola Andrea Iervolino, CEO della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, fra le pagine del Corriere della Sera non conferma l’indiscrezione ma nemmeno la smentisce. “Sesarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo“. Sarà quindi vera? La notizia è stata commentata anche daglidi5 che, sorprendendo, non sono stati duri. Anzi. Candida Morvillo nel merito ha dito: “I problemi che ha avuto non ...

Chiara Ferragni , secondo le indiscrezioni, sarebbe in lizza per un ruolo da protagonista nel film «Maserati a racing life» Chiara Ferragni attrice? «Ha le qualità per diventare una attrice internazionale. Se sarà nel film? Lo sapremo presto, ma ...

Chiara Ferragni è pronta a trasferirsi dal mondo della moda a quello del cinema? Una ipotesi assolutamente da non scartare E se Chiara Ferragni avesse una nuova opportunità di riscatto in un ambito che non le compete assolutamente? A questo punto è ...

Rosalinda Cannavò, shopping e commissioni in gravidanza: «Qual è la situazione Non mi entra più nulla» - Rosalinda Cannavò, shopping e commissioni in gravidanza: «Qual è la situazione Non mi entra più nulla» - Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno genitori per la prima volta dopo l'estate: la loro bambina dovrebbe nascere nel mese di settembre. Nel frattempo, la coppia si sta godendo ...

Chiara Ferragni, cowgirl per una sera: outfit di pizzo sul toro meccanico per la pazza serata al rodeo - Chiara ferragni, cowgirl per una sera: outfit di pizzo sul toro meccanico per la pazza serata al rodeo - Chiara ferragni si è davvero divertita insieme ai suoi amici. Era una delle invitate alla festa di compleanno di un amico che ha deciso di festeggiare in una specie di rodeo in ...

Chiara Ferragni, un futuro da attrice nel film sui fratelli Maserati - Chiara ferragni, un futuro da attrice nel film sui fratelli Maserati - L'imprenditrice diventa attrice Lo suggeriscono diversi indizi. Il produttore non conferma, ma spiega: «Chiara ha un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo» ...