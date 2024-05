San Colombano - ufficio chiuso da 7 mesi ma Poste Italiane assicura | Riapre a settembre con servizi potenziati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sanal Lambro (Milano), 9 maggio 2024 - Dopo 7di chiusura dell’postale e la richiesta di risarcimento da parte dei cittadini,: “I lavori stanno per iniziare e riapriremo a2024 con”. A rriva la risposta dell’azienda dopo la class action di un gruppo di cittadini di Sanal Lambro. Tra loro ci sono anche anziani e disabili che, in posta, ritirano la propria pensione e vorrebbero poterlo fare poco alla volta, per essere sicuri di non subire furti. Ma oggi, che qualcuno deve accompagnarli in altri uffici postali per prelevare, questo gli è impossibile. Dal 14 ottobre scorso, infatti, dopo che i soliti ignoti, per svuotare il Postamat, ...