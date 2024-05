Corruzione | bonifici Comitato Toti sotto lente pm - l’ombra del finanziamento illecito

(Di giovedì 9 maggio 2024) Genova, 9 mag. (Adnkronos) – Costruttori, imprenditori marittimi e petrolieri. E’ lunga la lista di chi, negli anni, ha finanziato Giovannifin dal suo debutto in politica nel 2014 che lo porta, già l’anno successivo, a essere eletto – sostenuto dalla coalizione di centrodestra – presidente della Regione Liguria, poi commissario delegato per l’emergenza dopo il crollo del ponte Morandi, quindi rieletto governatore nel 2020. L’uomo pronto a portare la ‘Liguria sulla giusta rotta’ come recita lo slogan della sua campagna ora però deve rispondere di: per la procura di Genova avrebbe favorito alcuni imprenditori e avrebbe beneficiato di pacchetti di voti da personaggi vicini a Cosa Nostra per conquistare la poltrona a piazza De Ferrari. E i suoi guai potrebbero non essere finiti qui.La scalata alla politica è accompagnata da donazioni su ...

Genova, 8 mag. (Adnkronos) – Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti , da ieri agli arresti domiciliari per Corruzione , "aveva perfettamente inteso che la richiesta di rinnovo trentennale della concessione per il Terminal rinfuse ...

L'interrogatorio del governatore Giovanni Toti , agli arresti domiciliari, è fissato per domani 10 maggio. E intanto il centrodestra lo blinda: "Non basta un'inchiesta, lo invito a dimostrare che ha lavorato correttamente e spero che i giudici gli ...

Davanti a palazzo Ducale la manifestazione di Arci e Genova che osa contro la corruzione: "Toti dimettiti". Oltre cento persone in piazza - Genova – Un centinaio di persone si sono ritrovate davanti palazzo Ducale per la manifestazione contro la corruzione, organizzata da Arci e Genova Che Osa, a seguito dell'inchiesta per corruzione che ...

Toti arrestato, c'è anche l'ipotesi finanziamento illecito: due indagati. E spunta un filone rifiuti. Signorini non risponde al gip - C'è anche l'ipotesi di finanziamento illecito nell'indagine della Procura di Genova sul presunto «sistema» di Giovanni toti, il governatore della Liguria ...

Inchiesta corruzione, l'idea per favorire una sala slot chiusa per il covid: "Trasformiamola in centro vaccinale" - Questo era almeno il proposito di Arturo Angelo Testa, insieme al fratello gemello Maurizio al centro delle indagini della procura di Genova che li ha indagati con l'accusa di corruzione elettorale ..