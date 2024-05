Fentanyl - ai poliziotti verranno assegnati spray al Naloxone che ne blocca gli effetti

(Di giovedì 9 maggio 2024) È stato trovato in una dose di eroina a Perugia. In una farmacia abusiva a Gioia Tauro. Nella disponibilità di un trafficante arrestato a Piacenza lo scorso novembre. Nel 2023 in quattro corpi sottoposti ad autopsia: solo in uno come causa principale del decesso. Tracce limitate per ora. Di rilevanza apparentemente modesta se si confronta la situazione dell’Italia con quella degli Stati Uniti, dove ilè una vera e propria piaga sociale che lo scorso anno ha fatto più di 70mila morti. Dopo la presentazione del piano di prevenzione, il governo ha fatto un altro passo avanti: aiche intervengono su questo fronte si stanno assegnandoal, farmaco cheglidel. La presidenza italiana del G7 ha promosso una ...

Una sostanza difficile da individuare, e crea danni fin dal primo utilizzo. Si alza la guardia per l'onda Fentanyl - l'antidolorifico oppioide sintetico che è ormai un'emergenza in molte parti del mondo - nelle carceri italiane. «Si profilano ...

Il piano del governo contro il Fentanyl. "Un antidoto a tutti gli agenti" - Il piano del governo contro il fentanyl. "Un antidoto a tutti gli agenti" - Tajani e Mantovano presentano il piano nazionale di prevenzione contro l'uso di oppioidi sintetici. Nel mirino soprattutto il dark web ...

Rischio Fentanyl in Italia, l'antidoto in dotazione ai poliziotti: i casi di a Perugia, Gioia Tauro e Piacenza - Rischio fentanyl in Italia, l'antidoto in dotazione ai poliziotti: i casi di a Perugia, Gioia Tauro e Piacenza - E’ stato trovato in una dose di eroina a Perugia. In una farmacia abusiva a Gioia Tauro. Nella disponibilità di un trafficante arrestato a Piacenza. Nel ...

Allarme e rischio Fentanyl in Italia, ai poliziotti l'antidoto - Allarme e rischio fentanyl in Italia, ai poliziotti l'antidoto - E’ stato trovato in una dose di eroina a Perugia. In una farmacia abusiva a Gioia Tauro. Nella disponibilità di un trafficante arrestato a Piacenza. Nel 2023 in quattro corpi sottoposti ad autopsia: s ...