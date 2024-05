Bimbo di 7 mesi trovato morto in culla a Ischia - disposta l’autopsia

Napoli, 7 maggio 0224 – Sono stati dissequestrati Totò e Pablo, i due pitbull che avevano aggredito, uccidendolo, un Bimbo di soli 13 mesi . La vittima era il piccolo Francesco Pio, sbranato mentre era in braccio dello zio lo scorso 22 aprile a ...

Tragedia ad Abbiategrasso, vicino Milano, un Bimbo di appena sette mesi è morto all’improvviso nella sua culla in casa dei genitori. Il piccolo era stato operato soltanto una settimana fa alle adenoidi . Un intervento che avrebbe dovuto essere di ...

