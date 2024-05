Se i privati entrano in battaglia Il rapporto dell’Atlantic Council

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 9 maggio 2024) In un contesto caratterizzato da continue tensioni politiche e persistenti minacce informatiche alle infrastrutture critiche fondamentali per il funzionamento essenziale di una nazione o dell’intera comunità internazionale, stabilire una strategia efficace per il settore privato durante la guerra è un obbligo. Questo è ciò che si è imparato dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina: l’importanza del settore privato come sesto dominio strategico di resilienza, difesa e attacco. Storicamente, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno riconosciuto cinque domini operativi: aria, terra, mare, cyberspazio e, più recentemente, spazio. Tuttavia, l’avvento di nuove tecnologie a duplice uso civile e militare e un settore commerciale in espansione hanno sottolineato l’importanza degli attorinel fornire capacità e servizi chiave ai governi durante il conflitto. Le loro ...