Top a corpetto | il riscatto di un simbolo dell’oppressione femminile

(Di giovedì 9 maggio 2024) Life&People.it Esistono da sempre motivazioni profonde che stanno alla base del vestire, di natura psicologica e anche politica. L’abito offre la possibilità di un compromesso determinante tra impulsi inconsci in conflitto, spostando l’esibizionismo dal corpo ad un elemento aggiuntivo, l’abbigliamento appunto. L’evoluzione delle fogge, inoltre, è sottoposta a numerosi fattori sociali ed economici che si sommano a paure e superstizioni ataviche. In questo scenario, la forza delle tendenze è talmente prevaricante da riuscire a mettere in secondo piano persino esigenze basilari nella vita, come la salute. È questo il caso del corsetto, capo costrittivo per definizione: le donne che lo indossavano in passato potevano arrivare a desiderare di controllare il loro respiro e la resistenza al dolore, oltre che la forma della silhouette. Una oppressione interiore, oltre che fisica; ...