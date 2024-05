Serie B - Spezia-Venezia | i liguri vedono la salvezz - in quota lontano il colpo ospite per sognare la promozione

(Di giovedì 9 maggio 2024), tutto in novanta minuti: idevono vincere per sancire laa, mentre gli ospiti inseguono i tre punti per...

Pronto a partire 'io_viaggio_leggero' ti porta in giro per il mondo! - Pronto a partire 'io_viaggio_leggero' ti porta in giro per il mondo! - Domenica 12 maggio al via la nuova rubrica di Marco Di Masci “io_viaggio_leggero”, con reportage in prima persona, interviste a viaggiatori, incontri umani e immagini inedite.

Serie B, Spezia-Venezia: i liguri vedono la salvezza, in quota lontano il colpo ospite per sognare la promozione - Serie B, Spezia-Venezia: i liguri vedono la salvezza, in quota lontano il colpo ospite per sognare la promozione - Spezia e Venezia, tutto in novanta minuti: i liguri devono vincere per sancire la salvezza, mentre gli ospiti inseguono i tre punti per sognare la promozione diretta, sperando in notizie positive da ...

Corruzione, arresti domiciliari per Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria - Corruzione, arresti domiciliari per Giovanni Toti, presidente della Regione liguria - Il presidente della Regione liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta della DDA genovese e della Guardia di Finanza. L’accusa è di corruzione per l’esercizio della ...