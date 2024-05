È l’Ungheria il nuovo cavallo di Troia cinese in Europa?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 9 maggio 2024) Mentre alcuni Paesi europei provano a stemperare la loro dipendenza strutturale dalla Cina,va in controtendenza e diventa un importante partner commerciale e di investimenti per la Cina. Lo dimostrano i sedici accordi siglati oggi da Xi Jinping e Viktor Orban, in occasione della tappa conclusiva della visita del leadernel Vecchio continente. Su tutti spiccano quelli alla voce energia, un settore che potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione copernicana in grado di influenzare le decisioni dei 27. Qui Budapest Il presidente ungherese Tamás Sulyok ha ricevuto Xi nel Castello di Buda, alla presenza di numerosi funzionari cinesi e ungheresi, tra cui il primo ministro Viktor Orbán. Un deputato ungherese del partito di opposizione Momentum ha dichiarato di essere stato avvicinato da un gruppo di uomini mercoledì mentre tentavano di ...