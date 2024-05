Arriva in Italia lo Stem Women Congress - dedicato al talento delle donne

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’appuntamento è fissato al prossimo 28 maggio, con l’arrivo a Milano dello, che ha già riscosso grande interesse tra le aziende. Dopo la tappa di Madrid ora sarà il capoluogo lombardo ad accogliere la prossima edizione delalnel campo della scienza e della tecnologia, per disegnare un futuro sempre più aperto e inclusivo. Nata in Spagna nel 2019,Association ha lo scopo di colmare il gender gap nel mondoe promuovere ilfemminile per accelerare l’inclusionenel mondo accademico e professionale in campo scientifico e tecnologico.

