A Roma tutti pazzi per Nadal

(Di giovedì 9 maggio 2024) AGI - "Sinner è bravissimo ed è italiano. Maè la storia del tennis". È racchiusa in questa semplice analisi, esternata con schiettezza assoluta da Delia, quattordicenne in trasferta da Napoli al Foro Italico, la sintesi di ciò che e' andato in scena sul campo centrale e dintorni oggi agli Internazionali d'Italia, dove Rafaha avuto la meglio in tre faticosi set del belga Zizou Bergs, 14 anni meno di lui. Assente giustificato per i noti problemi all'anca l'azzurro Jannik, il popolo del Foro disperatamente in cerca di un beniamino ha spostato tutta la sua passione su Rafa, eleggendolo a idolo da tenere in campo e in vita tennistica ai costi (compresi i poco eleganti applausi sugli errori dell'avversario) nonostante il suo corpo debba fare i conti con la sindrome di Muller-Weiss che si è abbattuta sul suo piede e con ...

