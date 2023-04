Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : La #primapagina della Gazzetta di oggi: RETEGUI C'E', L'ITALIA MENO - CorSport : 'Sto trattando un talento incredibile dall'Argentina, forte forte forte, una mezza punta-attaccante. È devastante.… - Eurosport_IT : ANCORA RETEGUI, L'ITALIA BATTE MALTA ???????? Nessuna sorpresa per gli Azzurri che tornano vincere con il secondo gol… - sportli26181512 : Italia, Retegui non smette più: gol vittoria col Tigre al 99' VIDEO: Dopo le due reti con la maglia dell'Italia, Ma… - TuttoMercatoWeb : Dopo l'Italia, Retegui torna al gol con il Tigre: l'azzurro è decisivo al 99'. Il video della rete -

Mateocontinua a segnare, di ritorno con la maglia dell'in Argentina, l'attaccante ha segnato un gol importantissimo per il suo Tigre Mateocontinua a segnare, di ritorno con la ...Domani c'è Napoli - Milan: i campioni d'uscenti fanno visita a quelli entranti... 'Sarà una ... Oggi deve fare scouting, scovare nomi sott'acqua come, Grifo o Gnonto. Il ruolo è cambiato'.Mateo- Calciomercato.itIn, ad esempio, il calciatore di proprietà del Boca Juniors in prestito al Tigre è stato accostato ad Inter, Milan, Lazio e Atalanta. In ogni caso, nei suoi ...

Italia, non solo Retegui: la lista dei 50 oriundi convocabili da Mancini Tuttosport

Dopo aver ricevuto la convocazione con l'Italia da parte del ct Roberto Mancini e aver trovato i primi due goal in maglia azzurra, Retegui ha ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...