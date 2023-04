LIVE Ginnastica artistica | Mondiali juniores 2023 in DIRETTA | pioggia di medaglie per l’Italia | spicca l’oro di Gaddi alle parallele!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:39 L’appuntamento con idiè a domani con le ultime finali di specialità. 16:37 Giornata storica per, è arrivata una vera e propriadi: bronzo per Tommaso Brugnami al corpo libero, argento per July Marano al volteggio, oro e bronzo per Caterinae Giulia Perottiparle e bronzo per Riccardo Villa agli anelli. 16:34 Questo il podio degli anelli: 1.Hamlet Manukyan (13.633) 2.Masaharu Tanida (13.466) 3.Riccardo Villa (13.433) 16.32 MEDAGLIA DI BRONZO PER VILLA! Pietranien è settimo con 12.933. 16:30 Tomoharu Tsunogai si migliora rispetto alla qualifica, ma il suo ...