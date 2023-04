Che malattia ha il figlio di Massimo Ambrosini? Come sta oggi, il racconto dei genitori (Di sabato 1 aprile 2023) L’ex calciatore e oggi commentatore sportivo Massimo Ambrosini ha da poco rivelato tutti i dettagli sulla malattia che ha colpito il figlio Alessandro di soli tre anni. Lui e la moglie Paola Angelini sono sconvolti e da sei mesi la loro vita è completamente cambiata. E i due oggi saranno ospiti di Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin parleranno di questo momento buio e difficile che stanno vivendo. Massimo Ambrosini e la malattia del figlio Alessandro L’ultimogenito di Massimo Ambrosini e Paola Angelini si chiama Alessandro e ha soli 3 anni. Da sei mesi la loro famiglia è stata sconvolta da una terribile notizia: il piccolo soffre di una malattia autoimmune, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) L’ex calciatore ecommentatore sportivoha da poco rivelato tutti i dettagli sullache ha colpito ilAlessandro di soli tre anni. Lui e la moglie Paola Angelini sono sconvolti e da sei mesi la loro vita è completamente cambiata. E i duesaranno ospiti di Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin parleranno di questo momento buio e difficile che stanno vivendo.e ladelAlessandro L’ultimogenito die Paola Angelini si chiama Alessandro e ha soli 3 anni. Da sei mesi la loro famiglia è stata sconvolta da una terribile notizia: il piccolo soffre di unaautoimmune, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : ?? Che Italia sarebbe senza #LaStampa? Per parlare di una malattia dell'#endometrio non sanno più come fare a defini… - Italiantifa : Che brutta notizia! Dopo una lunga malattia ci ha lasciato Ivano Marescotti. Un attore di grande spessore artistico… - LaVeritaWeb : Dopo il nostro articolo si muove anche la politica. «Dal 2012 l’ente previdenziale non paga tre mesi di assegni spe… - ConcettTumino : @luann1031111 Anche io quando illustrano i sintomi di qualche malattia, credo di averli tutti. Ci lasciamo influenz… - Damiano980 : RT @Nickconc: #IoNonDimentico 'L’importante è che si vaccini almeno la metà della fascia 5-11 per tenere aperte le scuole ed evitare il rit… -