Celano, una mamma si getta dal balcone col figlio di 5 anni in braccio: lei muore, lui è grave (Di sabato 1 aprile 2023) La 35enne, morta sul colpo, si è buttata durante le prime ore del mattino. Il piccolo ora è ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila Leggi su repubblica (Di sabato 1 aprile 2023) La 35enne, morta sul colpo, si è buttata durante le prime ore del mattino. Il piccolo ora è ricoverato nell'ospedale San Salvatore di L'Aquila

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Spazio europeo dei dati sanitari: nobili propositi celano enormi rischi per la libertà dei cittadini. Così si prepa… - fanpage : Un vero e proprio dramma si è consumato a Celano. Una madre si è gettata dal balcone di casa con suo figlio di 5 an… - lavagnini74 : @daisy92_ Lo penso e lo dico da un po....lo ho anche scritto in un tweet. Oriana,per chi ha il coraggio e la voglia… - MarsicaW : AVIOSUPERFICIE DI CELANO, RATIFICATA LA CONVENZIONE TRA LA SOCIETA’ AIRMARSICA E COMUNE. DA UN PROBLEMA, UNA OPPORT… - LaMerlettaia : @TehHarkster @SimoneBonzanini E non si possono prendere così senza indagare cosa celano: possono essere un segnale… -