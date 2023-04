Buona Domenica delle Palme 2023: frasi di auguri e immagini da inviare il 2 aprile (Di sabato 1 aprile 2023) Manca davvero poco alla Pasqua che quest’anno sarà il 9 aprile 2023. Oggi è un’altra giornata importante per i fedeli cristiani perché è la Domenica delle Palme, 2 aprile, il giorno in cui si ricorda l’ingresso trionfale a Gerusalemme di Gesù. Come si legge sul vangelo di Giovanni, è entrato nella città Santa in sella a un asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. Oggi simbolo di pace, durante la messa vengono distribuiti i ramoscelli a tutti i fedeli di questa ricorrenza osservata da cattolici, ortodossi e alcune chiese protestanti. Ecco le frasi di auguri più belle da inviare ad amici e parenti in questa Domenica speciale. frasi di auguri per la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 aprile 2023) Manca davvero poco alla Pasqua che quest’anno sarà il 9. Oggi è un’altra giornata importante per i fedeli cristiani perché è la, 2, il giorno in cui si ricorda l’ingresso trionfale a Gerusalemme di Gesù. Come si legge sul vangelo di Giovanni, è entrato nella città Santa in sella a un asino, osannato dalla folla che lo salutava agitando rami di palma. Oggi simbolo di pace, durante la messa vengono distribuiti i ramoscelli a tutti i fedeli di questa ricorrenza osservata da cattolici, ortodossi e alcune chiese protestanti. Ecco ledipiù belle daad amici e parenti in questaspeciale.diper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Manca 1 giorno all’udienza preliminare del processo #Prisma che deciderà sul rinvio a giudizio di #Agnelli,… - teatrolafenice : ?? «Se non sei curioso sei in una bara» (Pierre Boulez, Montbrison 26 marzo 1925). Buona domenica a tutti! #26marzo - danieleviotti : Questa è la cosa più bella che vedrete oggi. Ciao, buona domenica. - Artinspirednote : RT @d_umadlpisani: Espresso? E' per te! Buona Domenica???????? - Artinspirednote : RT @d_umadlpisani: Buona Domenica?????? -