Blitz di attivisti a Roma | liquido nero nella fontana della Barcaccia | Gualtieri | Giusto l' impegno ambientale | ma questi atti sono inutili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Blitz degli attivisti di Ultima Generazione, vernice lavabile nera nella fontana di Piazza di Spagna a Roma… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Blitz a piazza di Spagna da parte degli attivisti di Ultima Generazione. Versata vernice nera nella fontana della Barcaccia ht… - masolinismo : RT @fanpage: Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Piazza di Spagna che hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Piazza di Spagna che hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia… - massimo0123456 : RT @fanpage: Il blitz degli attivisti di Ultima Generazione a Piazza di Spagna che hanno versato vernice nera nella fontana della Barcaccia… -

- Il gruppo Ultima Generazione è entrato in azione questa mattina. Gettato liquido scuro all'interno della celebre fontana della Barcaccia, in quel momento gremita di turisti. All'origine del gesto, ...Ultima Generazione: 'Assurdo scandalizzarsi' Sul suo account Twitter, Ultima Generazione ha postato il video con questo commento: 'E' assurdo che questo gesto vi scandalizzi, quando stiamo vivendo un'...Dopo una ventina di minuti, i tresono stati portati via dalla polizia municipale. "Tinta di nero l'acqua della fontana della Barcaccia - cinguettano sul loro account Twitter - . E' assurdo ...

Roma, blitz di Ultima Generazione in piazza di Spagna: tre attivisti versano liquido nero nella fontana della… Il Fatto Quotidiano

Roma, 1 apr. (askanews) - Un altro blitz degli attivisti per il clima di Ultima Generazione, che stavolta hanno preso di mira la fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, riempita di un liquido ...La lotta per l’emergenza climatica degli attivisti di “Ultima Generazione” non si arresta. Questa volta il blitz degli ...