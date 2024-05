Real Madrid-Bayern Monaco 0-0 | palo di Vinicius - sulla ribattuta Neuer nega il gol a Rodrygo

Real-Bayern: in migliaia per il bus, Bellingham non è al meglio | OneFootball - real-Bayern: in migliaia per il bus, Bellingham non è al meglio | OneFootball - real Madrid e Bayern monaco si giocano il posto rimanente per la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund: il 2-2 dell’andata all’Allianz Arena lascia tutto in equilibrio e questa sera ...

MOVIOLA Real Madrid Bayern, l’episodio chiave del match - MOVIOLA real Madrid Bayern, l’episodio chiave del match - L’episodio arbitrale chiave del match real Madrid Bayern monaco, valido per i quarti di finale di Champions League 2023/24 L’episodio chiave della moviola del match tra Bayern monaco e real Madrid, ...

Real Madrid e Bayern Monaco: la sfida per la finale di Champions League - real Madrid e Bayern monaco: la sfida per la finale di Champions League - Stasera è una serata di grande attesa nel mondo del calcio. real Madrid e Bayern monaco si affronteranno sul campo del Bernabeu per il ritorno della semifinale di Champions League. La partita inizierà ...