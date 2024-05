Casteldaccia -indagato contitolare ditta

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 21.40 C'è unnell'inchiesta sulla morte dei 5 operai uccisi dal gas sprigionato dai liquami mentre stavano lavoravano alla rete fognaria di, in provincia di Palermo. Si tratta deldella Quadrifoglio Group,lache aveva le opere in subappalto.Il suo socio Epifanio Alsazia è una delle cinque vittime della tragedia. L'avviso di garanzia per omicidio colposo multiplo è un atto dovuto in vista dell'autopsia che si terrà domani.