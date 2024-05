Antonello Venditti festeggia i 40 anni di Notte prima degli esami con un disco e un tour

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024)i 40di Cuore e dicon un, che contiene anche un inedito, e unestivo e nei palasportannuncia una serie di iniziative per celebrare i primi 40dell’intramontabile(ecco la nostra video intervista). Era, infatti, il 1984 quando il cantautore pubblicava Cuore che conteneva il brano divenuto colonna sonora per generazioni di maturandi e non solo. Così, perre lo specialeversario è in arrivo un progetto dal titolo di...