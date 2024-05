A Bruges la Fiorentina si ribella alla sfortuna | ancora una finale per Italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tre legni, un secondo tempo totalmente all’attacco e appena due rischi, l’ultimo nel recupero con un miracolo di Terracciano. E così, con un secondo tempo di alto livello, lariemerge dalle secche in cui si era infilata dopo la prima frazione di, sotto nel punteggio e più volte a rischio di subirne un altro, e vola per il secondo anno di fila indi Conference League. I viola sono sul pezzo, vengono fermati solo d, quindi il provvidenziale rigore procurato da Nzola, dunque decisivo come all’andata, e trasformato da Beltran, gli attaccanti di inizio stagione che tante difficoltà hanno avuto in zona gol. Dopo il 3-2 di sei giorni fa ai gigliati basta l’1-1 in Belgio per riassaporare le emozioni di una. Ci sono tre settimane per prepararla e ...