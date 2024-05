(Di mercoledì 8 maggio 2024) "La Rai ha inviato una lettera didisciplinare a Serenain riferimento alpubblicato dalla giornalista sui propri profiliil 20 aprile in merito alla vicenda Scurati. Come da prassi nellasi chiedono alla giornalista eventuali giustificazioni e chiarimenti". Lo rende noto Viale Mazzini. "E cosi l'ha fatto: Roberto Sergio, l'uomo che da dirigente Rai, direttore della radiofonia attaccava pubblicamente suiil Giornale Radio Rai, ora da Amministratore delegato fustiga a colpi di procedimenti disciplinari chi, anche attraverso idifende la propria libertà e professionalità da un sistema di controllo "asfissiante" sul lavoro dei giornalisti della Rai. I provvedimenti annunciati sulla vicenda Scurati sono dunque ...

Rai, contestazione a Bortone per il post sui social - Rai, contestazione a bortone per il post sui social - "La Rai ha inviato una lettera di contestazione disciplinare a Serena bortone in riferimento al post pubblicato dalla giornalista sui propri profili social il 20 aprile in merito alla vicenda Scurati.

Rai, procedimento disciplinare contro Serena Bortone per il caso Scurati: «Contestazione per il post sui social» - Rai, procedimento disciplinare contro Serena bortone per il caso Scurati: «contestazione per il post sui social» - «La Rai ha inviato una lettera di contestazione disciplinare a Serena bortone in riferimento al post pubblicato dalla giornalista sui propri profili social il 20 aprile in merito alla ...

Lilli Gruber contro Mentana. La replica: “Prendo le distanze dai maleducati” - Lilli Gruber contro Mentana. La replica: “Prendo le distanze dai maleducati” - La puntata di “Otto e mezzo” di Lilli Gruber è iniziata in ritardo per colpa di Enrico Mentana. E lei non l’ha presa bene ...